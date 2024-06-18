12 معلومة عن اللبناني نزار شقير مؤسس شركة باتشي المنتجة للشوكولاتة

حالة من الحزن والأسى سيطرت على الشعب اللبناني بعد وفاة رجل الأعمال نزار شقير مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «باتشي» المتخصصة في إنتاج الشوكولاتة التي نافست كبرى الشركات حول العالم، إذ توفى في مستشفى CMC الجامعي، حيث أقيمت صلاة الجنازة في جامع الخاشفجي في لبنان.

معلومات عن نزار شقير مؤسس شركة باتشي

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير 12 معلومة عن نزار شقير مؤسس شركة باتشي المنتجة للشوكولاتة وفقا لما ذكرته قناة «العربية»:

- نزار شقير من مواليد بيروت.

- سافر في الـ18 من عمره إلى الكويت.

- عمل في شركة لتصنيع الغاز.

- حصل على دبلوم المحاسبة.

- عاد إلى لبنان مرة أخرى وأسس شركة باتشي.

- افتتح أول محل تجاري له في شارع الحمرا عام 1974.

- حصل على منحة من مصرف لبنان لقرض ميسر دون فوائد واشترى عبره آلات حديثة للمصنع الذي أنشأه عام 1990.

- افتتحت فروع لهذه الشركة في كل من سوريا والسعودية وعمان والإمارات.

- لاقت شركة نزار شقير نجاحًا كبيرًا بعد افتتاح محله بمساعدة أربعة من الموظفين.

- يصل عدد محال «باتشي» في العالم إلى أكثر من 150 فرعًا.

- دخل نزار عالم الفضيات، وأسس ماركة تجارية تعرف بـ«رويال سلفر».

- نال إجازة لتصنيع أواني دار كريستيان ديور وربيرتو كفالي لمدة تراوحت بين 4 و5 سنوات.

وفي وقت سابق كشف رجل الأعمال الراحل نزار شقير عن سبب تسمية شركته باتشي، مشيرا إلى أن اسم الشركة لمع في ذهنه وهو جالس في يوم ما بانتظار طائرته المتجهة إلى لبنان، إذ شاهد إعلانًا كان يكتِب عليه «باتشي» وهي كلمة إيطالية، واتخذ من الاسم علامة تجارية تعرف باسم «باتشي».