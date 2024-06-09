الفضة تتراجع من أعلى مستوياتها عالميا خلال 11 عامًا.. ما علاقة الصين؟

انخفضت أسعار الفضة إلى أقل من 29.4 دولار للأوقية، متراجعة بشكل حاد من أعلى مستوى لها خلال 11 عامًا عند 32 دولارًا الذي لامسته في 28 مايو، متتبعة انخفاضًا واسع النطاق للسبائك حيث دعمت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة التوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية أكثر بكثير مما توقعته الأسواق في مايو، مما أعاد إشعال الأدلة على وجود سوق عمل قوي وضغط على سندات الخزانة الأمريكية، مما حد من الطلب على أصول السبائك غير ذات العوائد، بحسب مزود البيانات الاقتصادية لـ«Trading Economics».

أسعار الفضة عالميا

كما انخفضت المعادن الثمينة أيضًا من خلال قيام بنك الشعب الصيني بإيقاف خطته من شراء الذهب، وهو من بين المحفزات الرئيسية للأداء القوي لفئة الأصول هذا العام.

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفات بنسبة 50% على الواردات الصينية من الخلايا الشمسية، وهي من بين أكبر صناعات الفضة في المجال الصناعي، للضغط على إنتاج الألواح في جميع أنحاء المصانع الرئيسية في آسيا مع قواعد الشركات في الصين.

ومع ذلك، فإن الطلب القوي في الأسواق الصينية المحلية حال دون حدوث المزيد من الانخفاض، وهو ما أكده اتصال أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في شمال غرب شينجيانج. تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

وارتفعت الفضة بمقدار 5.40 دولارًا أمريكيًا/ أوقية أو 22.72% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 31.07 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 33.15 دولار خلال 12 شهرًا.