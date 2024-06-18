دعاء الأرق وعدم النوم.. لا إله إلّا الله الحليم الكريم

يعاني البعض من عدم النوم أو الأرق، ما يجعلهم يلجؤون إلى ترديد الدعاء، أملا في علاج هذا الأمر، إلا أنَّ البعض قد لا يعلم ماذا يقول في دعاء الأرق وعدم النوم، خاصة أنَّ الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء الأرق وعدم النوم

وهناك أكثر من صيغة يمكن قولها دعاء الأرق وعدم النوم، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: «اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ عبادك كلّهم جميعا أن يفرّط عليّ أحدٌ منهم أو يطغى، عزّ جارك وجلّ ثناؤك».

وعن ابن عبّاس، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم-، قال: «كلمات الفرج: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السّبع وربّ العرش الكريم».

تعرف على دعاء الأرق وعدم النوم

ويردد البعض في دعاء الأرق وعدم النوم التالي:

«اللهمّ لا إله إلّا أنت، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، شأن الدّنيا والآخرة، في عفوٍ منك وعافية، لا إله إلّا أنت».

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ) من قالها ثم قال اللهم اغفر لي ودعا استُجيب له، وإن توضأ وصلّى قُبِلت صلاته.