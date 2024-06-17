دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»

دعاء يوم القر من الأدعية المستجابة كون من أيام التشريق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أعظم الأيّام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني.

دعاء يوم القر

وحول دعاء يوم القر، قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أنّ يوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يقرون أي يستقرون فيه بمنى، بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

ودعاء يوم القر من أفضل العبادات التي يمكن أن يستغلها المسلم في هذا اليوم المبارك، ويطلب من الله ما يشاء، حسبما ذكرت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، على موقعها الرسمي على الإنترنت، فيمكن ترديد على سبيل المثال:

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقّهُ وجِلّهُ، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي أبنائي، وترزقهم من حيث يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

دعاء يوم القر.. اغتنم الفرصة

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقني الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ أن ترزقني الذرية الصالحة.