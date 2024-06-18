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خبير سياحي: المحميات الطبيعية من أفضل وأرخص الأماكن لقضاء العيد

كتب:

منار مجدي
10:29 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

قال الخبير السياحي وليد البطوطي إنَّ الإقبال على المحميات الطبيعية زاد وبالأخص في الفترة الأخيرة، موضحًا أنَّ الدولة المصرية وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية لتصبح مستعدة لاستقبال أكبر عدد من الزوار.

أهمية المحميات الطبيعية

وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المحميات الطبيعية في مصر جميلة للغاية، موضحًا أنَّه يمكن الأشخاص تقضي أوقات الأعياد والمناسبات بها كرحلة من خلال زيارة يوم أو عدة أيام.

وأشار إلى أنَّ الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية اقتصادية قوية للسفر، يستطيع أن يذهب رحلة كسياحة اليوم الواحد في هذه المحميات، موضحًا أنَّ كل هذه المقومات التي وفرتها الدولة لتعزيز المحميات الطبيعية تشجع المواطنين على السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أنَّ مصر تمتلك الكثير من الجزر على سواحل البحر الأحمر.

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بقلم منار مجدي