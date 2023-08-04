المحميات الطبيعية على خريطة السياحة والاستثمار

تزخر مصر بكثير من الثروات الطبيعية النادرة والمناظر الخلابة فى البر والبحر، داخل المحميات الطبيعية المنتشرة فى محافظات الجمهورية، وهو ما التفتت إليه الدولة واهتمت به واتجهت إلى استغلاله بيئياً وسياحياً واقتصادياً، وعلى مدار 9 أعوام طورت وزارة البيئة تلك المحميات، لتأهيلها لإقامة الأنشطة الاستثمارية بها، بما يتفق مع المعايير البيئية العالمية، ومن أهم مشروعات التطوير مشروع تطوير مركز الزوار بمحمية نبق بجنوب سيناء، ومشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة لتقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعى البيئى.

ويوضح خبراء البيئة وتغير المناخ أن هناك عدة معايير واشتراطات بيئية تلتزم بها الدولة لإقامة المشاريع الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، من خلال تقسيم كل محمية إلى 3 أحزمة أو دوائر، بما يضمن سلامة الموارد الطبيعية بها، سواء كانت تلك الموارد حجرية أو كائنات نادرة أو مهددة بالانقراض على اليابسة أو فى البحر، وقد لاقت المحميات الطبيعية باختلاف أنواعها إقبال الآلاف من السائحين المحليين والأجانب، باعتبارها أهم معالم السياحة البيئية فى مصر.

«الوطن» تفتح ملف المحميات الطبيعية من زاوية تنمية استثمارها بيئياً واقتصادياً، بحيث تضاهى المواقع الأثرية من حيث إقبال المصريين والأجانب عليها وفق الاشتراطات المحلية والعالمية للحفاظ عليها فى نفس الوقت.