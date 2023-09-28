كيف استفادت الدولة من المحميات الطبيعية؟.. تطوير البحيرات وحماية الطيور

اهتمت الدولة بصون وحماية المحميات الطبيعية، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحميات الطبيعية ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، إذ حققت المحميات الطبيعية، عائدات سنوية بلغ إجمالي الدخل ما يقدر بحوالي 65 مليون جنيه مصري أي ما يزيد عن 3 ملايين دولار خلال عام 2022، وارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة من 2018 إلى 2021، ليصل إلى 1.1 مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف، الذي يقدر بـ 210 آلاف زائر.

أعمال تطوير المحميات الطبيعية

وأكدت وزارة البيئة في تقرير لها، ما حدث من أعمال تطوير للبنية التحتية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى أنشطة الترويج للسياحة البيئية، وارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400%، وإعلان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد؛ ما يعد انعكاسا لجهود الحماية التي تبذلها وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، كما تم اعتماد أكثر من 40 مركز غوص في مصر، وذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً.

وحصلت مصر على جائزة اتفاقية الأيوا، المعنية بحماية الطيور المهاجرة للمرة الأولى، وتم إهداء هذه الجائزة إلى رئيس الجمهورية، وحصل موقع وادي الحيتان بمحمية وادي الريان على تقييم أفضل موقع في العالم يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة، من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، فضلا عن فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة، بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهدافا ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

مشروع صون الطيور المهاجرة

بالإضافة إلى اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022، وشاركت مصر كذلك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الـ15 الذي عقد بمدينة مونتريال بكندا في 2022، وساهمت مصر في تحقيق التقدم نحو الهدف العالمي الطموح وتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة.

معالجة مياه الصرف الصحي

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة الموقف البيئي للبحيرات لإعادة التوازن البيئي لها، حيث شهدت بحيرة مريوط الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية، والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.