إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بقرب إنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

أبلغت إسرائيل المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، أنّ العمليات في مدينة رفح الفلسطينية على وشك الانتهاء، بحسب ما أفادت الفضائية الـ12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء.

صفقة أمريكية في الطريق لإسرائيل

في الوقت ذاته، ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، أن اثنين من كبار النواب الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وقعا على صفقة بيع أسلحة كبيرة لإسرائيل، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، بعد مواجهة ضغوط شديدة من إدارة بايدن والمؤيدين لإسرائيل للسماح بالصفقة.

استمرار الحرب الإسرائيليلة على غزة

في سياق مواز، يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 255 يوما على التوالي، إذ بدأ العدوان على القطاع، صباح السبت الموافق السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع وصول الحرب لشهرها السابع ارتفعت الخسائر في الجانب الفلسطيني، بصورة مرعبة، إذ سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.