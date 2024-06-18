«هيئة الدواء» تسحب مستحضرا شهيرا من الصيدليات.. «غير مطابق للمواصفات»

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا يفيد بسحب مستحضرPurified water من الصيدليات، وقالت الهيئة إن سحب المستحضر جاء بسبب عدم مطابقته للتشغيلة الموضحة لمعامل هيئة الدواء، لذا جرى سحب ووقف وتدوال وتحريز المستحضر

سحب أدوية جديدة من الصيدليات

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة الرجوع إليها في حال الشك في المستحضر الدوائي سواء بالاتصال بالخط الساخن أو الرجوع إلى الصيدلى، لافتة إلى أهمية اتخاذ الحذر لتجنب الحصول على الأدوية المسحوبة لتفادي أي مضاعفات صحية بالغة على أجهزة الجسم.

ضرورة العودة الى الصيدلى

وأوضحت أنّ المستحضر الدوائي عبارة عن ماء يستخدم لإضافة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم في هيئة مسحوق بغرض الإذابة، وكانت الهيئة سحبت منذ أيام مستحضر حيوي يستخدم لتعزيز الجهاز المناعى وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وهو Canyon oral gel، ناصحة المواطنين بضرورة الرجوع إلى الصيدلى للتأكد من الأدوية المسحوبة وتفادي المضاعفات الصحية.