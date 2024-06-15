«هيئة الدواء»: ضبط أدوية مخدرة بـ1.5 مليون جنيه في مخزن غير مرخص بالقليوبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية ضبط مخزن غير مرخص لبيع الأدوية المخدرة في محافظه القليوبية، وضبط بداخله كميات كبيرة من العقاقير قدرت قيمتها بـ1.5 مليون جنيه.

وقالت في بيان، إنه وردت معلومات إلى التفتيش الصيدلي بالهيئة حول قيام أحد الأشخاص ببيع الأدوية المخدرة من خلال مخزن غير مرخص بنطاق ، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، جرى التوجه إلى المخزن.

أكدت الهيئة أنه بعد تقنين الإجراءات، تبين وجود المخالفات التالية: إدارة منشأة بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، وجود كمية من أدوية الجدول الأول المخدرات (عقار الترامادول) مجهول المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدوية المؤثرات على الصحة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدويه الهيئات مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدرت المضبوطات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.