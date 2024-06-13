هيئة الدواء: توفير جميع الخدمات الدوائية خلال العيد.. وخط ساخن للاستفسارات

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه على مدار الشهرين الماضيين، تم إدخال المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية بشكل جيد، ما ساهم في عودة عملية التصنيع لمعدلاتها الطبيعية.

توفير الخدمات الدوائية على مدار الساعة

أضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «دي إم سي»: «حصل ضخ كبير لعدد من المستحضرات اللازمة للتصنيع الدوائي»، مشددًا على أنه خلال أسبوع عيد الأضحى سيتم توفير كل الخدمات على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن هناك توفير لخدمات الخط الساخن من أجل الاستفسارات الدوائية والتحذيرات.

هيئة الدواء المسؤولة عن التسعير

أشار «رجائي» إلى أن الأدوية المتاحة حاليا، يتم توفيرها بسعر مناسب وعادل، مؤكدًا أن نقص الأدوية لم تكن ظاهرة محلية أو عالمية، لكنها كان حالة مؤقتة تحدث أحيانا، بسبب عدم توافر المادة الخام، وهو ما كان عليه سوق الدواء خلال الفترة الماضية، إلا أنه وبعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتها، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأوضح: «هيئة الدواء هي التي تقوم بعملية التسعير، وتراعي في الأسعار الأوضاع الاجتماعية».