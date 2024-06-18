استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيه للشراء، ونحو 51.58 جنيه للبيع.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 47.64 جنيه للشراء، ونحو 47.78 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.66 جنيه للشراء، ونحو 47.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم إلى نحو 51.41 جنيه للشراء، ونحو 51.58 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري عند 50.93 جنيه للشراء ونحو 51.17 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 60.86 جنيه للشراء، ونحو61.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 12.7 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.42 جنيه للشراء، ونحو 12.44للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.97 جنيه للشراء، ونحو 13.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء، ونحو 155.93 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 150.13 جنيه للشراء، ونحو 155.95 جنيه للبيع.