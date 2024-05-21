أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-5-2024

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر الدولار نحو 46.69 جنيه الشراء، و46.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث بشأن أسعار العملات الأجنبية على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 46.59 جنيه، وسعر البيع 46.69 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر: سعر الشراء 46.65 جنيه، وسعر البيع 46.59 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة: سعر الشراء 46.69 جنيه، وسعر البيع 46.59 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: الشراء 50.86 جنيه، وسعر البيع 51.15 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر: الشراء 50.86 جنيه، وسعر البيع 51.15 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة: الشراء 50.89 جنيه، والبيع 51.15 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: الشراء 12.49 جنيه، والبيع 12.52 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: الشراء 12.49 جنيه، والبيع 12.52 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: الشراء 12.49 جنيه، والبيع 12.52 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: الشراء 12.77 جنيه، والبيع 12.78 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: الشراء 12.77 جنيه، والبيع 12.78 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: الشراء 12.77 جنيه، والبيع 12.78 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: الشراء 151.22 جنيه، والبيع 152.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: الشراء 151.71 جنيه، والبيع 152.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: الشراء 151.10 جنيه، والبيع 152.13 جنيه.