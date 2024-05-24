شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، ومن أبرزها اليورو، والدولار الأمريكي، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: الشراء 47.1 جنيه، البيع 47.2 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر: الشراء 47.1 جنيه، البيع 47.2 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة: الشراء 47.10 جنيه، البيع 47.20 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: الشراء 50.92 جنيه، البيع 51.25 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر: الشراء 50.92 جنيه، البيع 51.25 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة: الشراء 50.92 جنيه، البيع 51.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: الشراء 12.55 جنيه، البيع 12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: الشراء 12.55 جنيه، البيع 12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: الشراء 12.55 جنيه، البيع 12.58 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: الشراء 12.83 جنيه، البيع 12.85 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: الشراء 12.83 جنيه، البيع 12.85 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: الشراء 12.83 جنيه، البيع 12.85 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: الشراء 152.74 جنيه، البيع 153.81 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: الشراء 153.55 جنيه، البيع 153.81 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: الشراء 152.88 جنيه، البيع 153.81 جنيه.