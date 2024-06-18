ضبط 209 قضايا مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 209 قضايا مواد مخدرة بإجمالى 234 متهما، ضُبط خلالها «كمية من مخدر الحشيش وزنت 139 ألفا و930 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 27 ألفا و760 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 10 آلاف و573 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 آلاف و380 كيلوجراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 3 آلاف و111 كيلوجراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,045 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 610 جرامات، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 320 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 7 جرامات، و727 قرصا مخدرا.

أما في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، فجرى ضبط 42 قطعة سلاح نارى بحوزة 41 متهما، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمّت 9 متهمين بارتكاب 9 حوادث متنوعة، وضبط 23 متهما هاربا، وضبط 8 متهمين هاربين، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22 ألفا و553 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.