«الإنتاج الحربي»: تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة في أحدث مجمعات الصناعات الدفاعية المصرية، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2020.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في تقرير إنجازاتها خلال عام منذ 30 يونيو 2023 حتى الآن، إنّ تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة، ضمت إضافة 8 ماكينات CNC خمس محاور، وماكينتين متعددتين المحاور قطر 52 مم، وكذا ماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

تطوير المصانع الحربية

وأوضحت أنّ مشروعاتها لتطوير الصناعات الحربية خلال العام الماضي، شملت إعادة تأهيل مسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكـات «مصنع 9 الحربى»، عبر توريد وتركيب فرنين حث بطاقة 6 أطنان، وتوريد وتركيب محطة رمال الفيوران، وتطوير خطوط إنتاج النيتروسليلوز بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى) من خلال توريد وتركيب عصارة نترنة جديدة للنيتروسليلوز.

وأوضحت أنه تم رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهايد ورفع كفاءة مصنع «الرزينات/ الراتنجات» بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، وتم تطوير مصنعيّ التشكيل الحربي بشركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي» عبر تأهيل مكبس 250 طن رأسي وتدبير مكبس هيدروليكي 1000 طن لكبس الحلقة ورفع كفاءة عدد ماكينتي خراطة تشرشل.

رفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب

وتابعت أنه تم تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب في شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، برفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، وتم تطوير خط إنتاج الكبسول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) حيث تم توريد وتركيب ماكينة غسيل الكبسول للخط».