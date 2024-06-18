«الصحة»: ترشيح 8 آلاف و481 من أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا بمختلف المحافظات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا «دكتوراة – وماجستير – ودبلوم» بلغ 8 آلاف و481 مرشحا للعام الدراسي 2023-2024، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين، والذي بلغ 11 ألفا و563 من أعضاء المهن الطبية.

عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا

وأضاف أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيب بشري، و3 آلاف و167طبيب أسنان، 119صيدليا، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم، وذلك في حوالي 128 تخصصا صحيا، لافتا إلى أنه جرى عقد 26 محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية، بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني، واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.

وأشارت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جرى ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا)، للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.

استحداث نظام إلكتروني

وأكدت الدكتورة تيسير عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية، بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي المقبل 2024-2025، مشيرة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد، لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.