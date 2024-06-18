كيف سيتغير وجه أوروبا بعد صعود اليمين المتطرف؟.. باحث سياسي يشرح التداعيات

شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة صعودا ملحوظا للأحزاب اليمينية المتطرفة، ما أثار قلق العديد من المراقبين والمتابعين للشأن الأوروبي، إذ سجلت مراكز الاقتراع الأوروبية تغيرات حادثة في مزاج المواطن الأوروبي، اتجهت نحو اليمين المتطرف، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الصعود، وعواقبه على مستقبل أوروبا.

أسباب صعود اليمين الأوروبي

قال أحمد العناني، باحث في علاقات دولية، إن هناك 3 أسباب وراء صعود اليمين المتطرف، أولها تتمثل في الشخصية القيادية، إذ تحتاج المجتمعات الأوروبية إلى شخصية قيادية، خاصة أنها افتقدته مؤخرا، ما أظهرته استطلاعات الرأي العام، كما أن الشعب الأوروبي يفتقد قيادات مثل مارجاريت تاتشر وأنجيلا ميركل وشارل ديجول، لذا يجرى البحث عن قيادات جديدة من اليمين.

التأثير الاقتصادي على الناخبين

وأوضح العناني أن ثاني الأسباب هي اعتلال المسار الاقتصادي الليبرالي الأوروبي، إذ انتقلت القيادة السياسية في أوروبا إلى الشركات الاقتصادية وصناديق المال ورأس المال، وأصبح هو محرك المصوتين في الانتخابات، وليست البرامج السياسية الواضحة.

التأثير الثقافي على الانتخابات

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن نسبة كبيرة من الشعوب الأوروبية أصبحت رافضة للمهاجرين والهجرة، ما دعا الناخبين إلى دعم اليمين الأوروبي الذي يزعم في برامجه أنه يريد وقف قطار الهجرة المستمرة لأوروبا واستعادة مجد أوروبا.

انتخابات البرلمان الأوروبي

وسجلت انتخابات البرلمان الأوروبي إدلاء نحو 400 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام، لاختيار 720 نائبًا للبرلمان الأوروبي، بحسب «فرانس 24».