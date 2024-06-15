بأعلام أوروبا.. سياح يتابعون مباريات يورو 2024 في الغردقة

تابع آلاف السياح الأجانب مباريات بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024»، حاملين أعلام بلادهم على شاشات ضخمة بفنادق الغردقة، وسط أجواء أوروبية وترفيهية، وجرى إعداد أماكن خاصة على الشواطئ وحمامات السباحة للسياح.

تجهيز فنادق الغردقة

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن فنادق الغردقة حرصت على تجهيزات شاشات ضخمة للسياح لمتابعة ومشاهدة مباريات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

ولفت إلى أن آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة حملوا أعلام أوروبا، وحرصوا على مشاهدة المباراة الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا 2024، التي حقق فيها المنتخب فوزًا ساحقًا على منتخب اسكتلندا بنتيجة (5-1) في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ في ألمانيا.

سياح العالم في الغردقة

ومن جانبه، أشار سعيد عتيق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة حرصت على توفير أجواء أوروبية للسياح الأجانب بهدف تنشيط السياحة وجذب سياح العالم إلى مدينة الغردقة في إطار خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح في عام 2030.

ولفت إلى انتعاش السياحة بفنادق الغردقة وارتفاع نسبة الإشغالات تزامنًا مع موسم الصيف، مع توافد عشرات رحلات الطيران التي تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، تزيد عن 15 جنسية، يتصدرهم ألمانيا وروسيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا والتشيك وبولندا.