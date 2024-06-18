خبير عسكري: حزب الله يمتلك بنك أهداف لمواقع إسرائيلية

أكد الخبير العسكري عمر مغربوني من بيروت، أن الفيديو الذي نشره حزب الله كان استطلاعا جويا لعمل مُسيّرات التقطت نقاط عسكرية إسرائيلية شمال إسرائيل، موضحًا أنه «هدهد» حزب الله كانت مهمته تحديد النقاط والأهداف الحساسة العسكرية الإسرائيلية، منوهًا بأن هذه العملية رسالة عسكرية ردعية من حزب الله ضد إسرائيل.

حزب الله حدد بنك الأهداف

وأوضح «مغربوني»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله يوجه رسالة لإسرائيل بأنه يمتلك بنك أهداف مفصل واضح لا يحتاج لتفسير أو تحليل وبه كل المواقع العسكرية الإسرائيلية، مشددًا على أنّ من المتوقع أن يكون هناك العديد من المواقع الأخرى التي صورها حزب الله بهذه الطريقة وهذه التفاصيل، منوهًا بأن اللافت للنظر أن حزب الله حدد بنك الأهداف وكل نقطة تم تسميتها هو هدف.

وشدد على أن الفيديو المصور تضمن مئات الأهداف للمواقع العسكرية الإسرائيلية، وهي رسالة واضحة المعالم للجانب الإسرائيلي، موضحًا أن الفيديوهات المنشورة من حزب الله لمواقع عسكرية إسرائيلية هو رسالة ردعية بمعناه الأكبر.