يلمع فيها القمر بنسبة 100%.. ظاهرة فلكية تزين سماء مصر الأسبوع المقبل

ظاهرة فلكية مميزة تشهدها سماء مصر الأسبوع المقبل؛ إذ يكتمل فيها قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك، اليوم، والتي تعد واحدة من الأحداث الفلكية الجميلة التي يتلهف محبو الفلك والفضاء لرؤيتها؛ إذ يمكن من خلالها رؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر.

ظاهرة إكتمال القمر (بدر ذو الحجة)

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أنّ الظواهر الفلكية التي يشهدها شهر يونيو الجاري، موضحًا أن الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم السبت الموافق 22 يونيو، يشهد ظاهرة اكتمال القمر (بدر ذو الحجة).

وأضاف «تادرس»، أنه خلال هذه الظاهرة الفلكية المميزة يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة؛ إذ تبلغ نسبة لمعانه 100%، لافتًا إلى أن القمر في هذا اليوم يشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

سبب تسميته بـ«قمر الفراولة»

وعلى الرغم من اكتمال القمر ووصول لمعانه إلى نسبة 100%، فإنّه لم يتم رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة؛ لذلك سيبدو القمر لمن ينظر إليه كما لو كان بدرًا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو، بحسب تأكيد «تادرس»، الذي أكد: «يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يُعرف أيضا بالقمر الوردي وقمر العسل».

ظاهرة فلكية مميزة

وتعد ظاهرة اكتمال القمر من الأحداث الفلكية الجميلة والمميزة؛ إذ إنّها أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.