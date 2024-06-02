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الصين تعلن هبوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر

كتب:

محمد عزالدين
03:03 ص | الأحد 02 يونيو 2024
مسبار

مسبار

أعلنت الصين هبوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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