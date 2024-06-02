الصين تعلن هبوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر كتب: محمد عزالدين 03:03 ص | الأحد 02 يونيو 2024 مسبار أعلنت الصين هبوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ستجذب استثمارات في مجالات جديدة نائب: رسائل الرئيس السيسي في الصين تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية الصين والعرب.. ألفة واحترام لقاء أخوي بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد في الصين «الجيل»: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية الصين تجاه غزة أصبحت واضحة بعدما كانت رمادية الصين القمر بقلم محمد عزالدين