موجة حر كارثية وهواء ملوث يضربان أمريكا

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من موجة حر كارثية تصل درجة الحرارة بها إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت، من الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي، مما يؤدي إلى زيادة الضرر الكبير بشكل يومي في عدد من الولايات.

وتشكل موجة الحر في أمريكا تهديدًا للصحة العامة كما تمثل ضربة اقتصادية قوية، ويرجع ذلك إلى النتائج التي تخلفها الموجة، بحسب ما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

اشتعال 7 حرائق كبيرة في جميع أنحاء كاليفورنيا

وتسببت الرياح الساخنة العاصفة في ولاية كاليفورنيا في اشتعال 7 حرائق كبيرة في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك أكبر حرائق يضرب الولاية في موسم 2024، وهو حريق جديد بعد ما حدث الأسبوع الماضي نتيجة الحر أيضًا، وأجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.

هواء ملوث

وثأثرت جودة الهواء في جميع أنحاء كاليفورنيا ونيو مكسيكو وولايات أخرى، حيث دفع حريق ضرب نيو مكسيكو، إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية للبلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7700 شخص بسبب تضرر الهواء بشكل كبير.

وضرب حريق شمال لوس أنجلوس على مساحة أكثر من 15600 فدان في مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا وتم احتواؤه بنسبة 8% بحلول أمس الاثنين، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

حرائق في العاصمة واشنطن

كما اشتعلت حرائق كبيرة أخرى في أنحاء الولايات المتحدة بأريزونا، وواشنطن، ووكولورادو، وأوريجون، ويوتا، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.

وبحسب «أكسيوس»، يؤدي تغير المناخ إلى جعل موجات الحر أكثر قوة وشدة وأطول أمدًا، بل إنها تؤدي في بعض الحالات إلى أحداث خطيرة كان يعتقد في السابق أنها مستحيلة الحدوث في مناخ لا يحتوي على غازات دفيئة إضافية ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.

تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم التأثيرات الاقتصادية

وأظهرت بعض الدراسات التي أجرتها مركز المناخ في الولايات المتحدة أن الإنتاجية الاقتصادية تتأثر خلال الحرارة الشديدة، وأن تغير المناخ من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم هذه التأثيرات في المستقبل، كما تشير بعض الأبحاث إلى أن معدلات إصابة العمال في الهواء الطلق تزيد في درجات الحرارة المرتفعة.