أمريكا تواجه موجة حارة قاسية.. 80 مليون شخص مهددون والخطر يزداد

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لموجة حارة قاسية تستمر لعدة أيام، وسط تخوفات من احتمالية زيادة الأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بين العمال والمسنين، حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

80 مليون شخص مهددون بالخطر

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أكثر من 80 مليون شخص من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، التي قد تصل في بعض المناطق إلى مستويات خطيرة، تؤثر على صحة الإنسان.

وتنبأت «الأرصاد» بارتفاع شديد في درجات الحرارة سيستمر لعدة أيام، وهو أمر لم تشهده بعض المناطق في الولايات المتحدة منذ عقود، مشيرة إلى أن أفضل وقت لتجنب من ارتفاع درجات الحرارة هو الليل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى وسائل التبريد المناسبة.

طول مدة للحرارة الشديدة

ومن المتوقع أن تصل مدن شيكاغو وسانت لويس وإنديانابوليس وديترويت وكليفلاند وسينسيناتي وبيتسبرج وفيلادلفيا ونيويورك وبوسطن، إلى أعلى مستوى من مخاطر الحرارة، مما يعني أن الموجة الحارة ستؤثر على أي شخص في حالة عدم وجود وسائل تبريد أو ترطيب كافيه، وفقًا لـ«واشنطن بوست».

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتجاوز درجات الحرارة 90 درجة فهرنهايت في بوفالو وروتشستر، ومع أخذ الرطوبة في الاعتبار، قد تصل إلى 100 درجة فهرنهايت في روتشستر ونيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتشهد المناطق الشمالية من شمال شرق الولايات المتحدة موجة حر شديدة خلال الأسبوع الجاري، وهي ظاهرة نادرة في يونيو، وستصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض المناطق، مثل بيرلينجتون في فيرمونت، التي لم تشهد مثل هذه الفترة الطويلة من ارتفاع درجات الحرارة منذ 30 عامًا.