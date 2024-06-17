كاليفورنيا تحترق.. مشاهد صادمة لنيران التهمت 15 ألف فدان

شهدت جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، سلسلة من الحرائق، ما أدى إلى تدمير المباني، مع استمرار عمليات الإخلاء في بعض المواقع، بينما استعدت أطقم الإطفاء للرياح العاتية خلال الليل.

أكبر حريق بالغابات دمر 15 ألف فدان

وقال مسؤولون لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، إن أكبر حريق ضمن حرائق كاليفورنيا أدى إلى تدمير ما يقرب من 15 ألف فدان في منطقة جورمان، وتم احتواؤه بنسبة 2% فقط في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وفي مقاطعة سونوما، شب حريق في حوالي 1013 فدانًا، ودمر عددًا غير معروف من المباني وأدى إلى إصدار أمر إخلاء وتحذير في وادي أبر دراي كريك، وفقًا لما ذكرته شركة كال فاير.

وقال جيسون كلاي، المتحدث باسم كال فاير، إن العدد الدقيق لعدد الأشخاص الذين طُلب منهم الإخلاء لم يكن متاحًا في وقت متأخر من يوم الأحد. وتم احتواء الحريق بنسبة 15%.

وأضاف كلاي: «نحن نحاول أن نرى ما ستفعله الرياح، سيعمل الطاقم بجد الليلة».

النيران التهمت 340 فدانا

وقال مسؤولون منطقة لانكستر، شهدت التهام النيران لنحو 340 فدانا وألحقت أضرارا ببعض المباني، وتعرضت المنازل المجاورة للتهديد.

ولم يتسن على الفور معرفة عدد المباني المتضررة، والتقطت مقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي نزوحًا جماعيًا للمنازل المتنقلة، والمتنزهين المتنقلين المحتفلين بعطلة نهاية الأسبوع لعيد الأب في الحديقة التي تبلغ مساحتها 19 ألف فدان.

وجرى إغلاق الطرق لفترة وجيزة يوم السبت في منطقة بحيرة كويل وطريق جورمان بوست، مما أدى إلى تعطل حركة المرور، حيث ورد أن بعض الحوادث سببها السائقون الذين توقفوا لتصوير النيران.

اندلعت حرائق غابات كاليفورنيا بينما كان الخبراء يعملون على قياس الخطورة المحتملة لموسم الحرائق هذا العام. وأدى الشتاء الرطب إلى تغذية حمولة وقود ثقيلة من الأعشاب السميكة، التي تجف مع ارتفاع درجات الحرارة. التهمت حرائق الغابات التي تحركها الرياح أكثر من 14000 فدان في مقاطعة سان جواكين، جنوب تريسي، في وقت سابق من هذا الشهر.