يبدأ بمواجهة التشيك.. منتخب البرتغال يسعى لحصد لقب اليورو من جديد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «منتخب البرتغال يسعى لحصد لقب اليورو من جديد».

بتشكيلة يتصدرها نجمها التاريخي كريستيانو رونالدو، يستهل منتخب البرتغال مشواره في يورو 2024 بمواجهة منتخب جمهورية التشيك في ريد بول أرينا بمدينة لايبزيج الألمانية.

البرتغال بطلة اليورو في نسخة 2016 تملك عددا كبيرا من اللاعبين المتألقين مع أنديتهم، أبرزهم برونو فرنانديز وجواو فليكس ودييجو جوتا وبرناردو سيلفا، الأمر الذي يضع المدرب روبرتو مارتينيز في مأزق لدى اختياره للتشكيل الأساسي للمباريات.

البرتغال تبحث عن لقب يورو 2024

هدف واحد تضعه البرتغال أمامها وهو حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، في ظل ظهور قد يكون الأخير لأيقونتها الكروية رونالدو ببطولة اليورو.

أرقام رونالدو القياسية

عدد من الأرقام القياسية يملكها الدون في اليورو، فهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 14 هدفا، والأكثر خوضا للمباريات بواقع 25 مباراة، وسيصبح أيضا أول لاعب على الإطلاق يشارك في 6 بطولات أوروبية.