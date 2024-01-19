جزء من البرتغال أصبح دولة إفريقية.. حكاية الرأس الأخضر صاحبة منتخب الـ16 بلدا

ينتظر المصريون والأفارقة مباراة المنتخب المصري ومنتخب الرأس الأخضر، المقرة يوم الاثنين المقبل؛ ولكن ماذا نعرف عن الرأس الأخضر وما يجعلها منتخبا قويا على الرغم من أنها دولة صغيرة؟.

تحدث تقرير لـ«سكاي نيوز عربية» عن سر منتخب الرأس الأخضر، أو «الرأس الأخضر»، الذي يعد من أكثر المنتخبات الأفريقية ويواجه منتخب مصر الاثنين المقبل تطورا إذ يشارك في أمم إفريقيا للمرة الرابعة، وكان له انتصار مستحق على منتخب غانا الأحد الماضي، وفوزه على موزمبيق اليوم.

سر منتخب الرأس الأخضر

كانت الرأس الأخضر في البداية جزءا من البرتغال تحديدا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وبعدها وتحديدا 1975 بدأت موجات هجرة واسعة من الرأس الأخضر، وهو ما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من سكان الرأس الأخضر في فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، وفي البرتغال، وبالتالي يعد الرأس الأخضر فريقا عالميا حديثا، في حين أن العديد من الفرق الدولية تتألف من لاعبين من خلفيات وثقافات مماثلة، فإن الرأس الأخضر أكثر عالمية.

معلومات عن الرأس الأخضر

من أصغر دول في أفريقيا.

كانت جزءا من البرتغال في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي

انضمت لإفريقيا مؤخرا

مكونة من 10 جزر صغيرة.

تبعد 700 كيلو وسط المحيط قبالة ساحل إفريقيا الغربي.

منتخب عالمي يخرج من القارة السمراء

أفادت سكاي نيوز بأن الرأس الأخضر يعد الفريق الأكثر دوليا بين الفرق المشاركة بأمم إفريقيا، إذ يجمع 25 لاعبا من 25 ناديا مختلفا، يلعبون في 16 دولة مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أذربيجان وقبرص وروسيا والولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، ولاعب واحد فقط يلعب كرة القدم في نادي محلي داخل الرأس الأخضر.

أما الجانب الثاني هو التنوع في نشأت اللاعبين إذ أنهم ولدوا في 6 بلدان مختلفة:

11 من جزر الرأس الأخضر نفسها

5 فرنسا

4 هولندا

3 البرتغال

1 أيرلندا

1 سويسرا