«وحشية مفرطة».. انتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العنف ضد المحتجين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وحشية مفرطة وانتهاكات لا تتوقف.. انتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العنف ضد المحتجين».

تمسك نتنياهو بالسلطة دفعه لارتكاب مجازر

وقال التقرير: «يبدو أن تمسكه (نتنياهو) بالسلطة في إسرائيل، دفعه ليس فقط لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بل وحتى لممارسة وحشية مفرطة ضد أبناء المجتمع الإسرائيلي ذاته، الذين يعارضون بقاءه على رأس الحكومة».

وشدد على أن «انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بحق المحتجين ضد نتنياهو، وصل مداها حين تولى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير منصبه في ائتلاف نتنياهو أواخر عام 2020».

وأوضح تقرير القناة، أن «مشاهد عنف الشرطة الإسرائيلية تجلت كذلك في أوائل العام 2023، عبر قمع الاحتجاجات لقانون الإصلاح القضائي الذي طرحه ائتلاف نتنياهو، للحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في الداخل الإسرائيلي».

استمرار الانتهاكات تزامنا مع حرب غزة

وتابع: «ما لبثت أن توالت الانتهاكات وحملات الاعتقال ضد المتظاهرين والصحفيين، وحتى أفراد عائلات المحتجزين في غزة، المناهضين لاستمرار العدوان على القطاع إنقاذا لأرواح أبنائهم».