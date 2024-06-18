نتنياهو يحذر من حرب أهلية داخل إسرائيل: «لا يجب أن تحدث»

رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العديد من التقارير التي تشير إلى احتمالية حدوث حرب أهلية داخل إسرائيل، قائلًا إن الحرب الأهلية يجب ألا تحدث، مشيرًا إلى وجود أقلية متطرفة داخل إسرائيل يتم تمويلها ولا تمثل أغلبية الشعب، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

احتجاجات ضد حكومة الحرب في إسرائيل

وحذر «نتنياهو» من وقوع الحرب الأهلية، ومن الأقلية المتطرفة في إسرائيل، وذلك تزامنا مع إشارة العديد من التقارير والتصريحات من مسؤولين سابقين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى احتمال حدوث حرب أهلية داخل إسرائيل بسبب الاحتجاجات المتزايدة ضد حكومة الحرب وتعامل الحكومة مع المتظاهرين، وأيضًا المشاكل الداخلية التي تعصف بالاحتلال، كما ازدادت أيضًا حوادث الطعن والعنف خلال الأشهر القليلة الماضية.

هل تقترب الحرب الأهلية من إسرائيل؟

ويزداد الحديث عن وقوع حرب أهلية داخل إسرائيل بسبب الصراعات التي تعيشها الحكومة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، كما ازدادت أيضًا بعد استقالة عضو مجلس الحرب بيني جانتس اعتراضًا على تعامل «نتنياهو» مع اليوم التالي للحرب في غزة.

وتتعامل شرطة الاحتلال الإسرائيلي بقوة وعنف مع المتظاهرين المطالبين باستقالة نتنياهو، كما كشف تحقيق سابق لصحيفة «هآرتس» العبرية، أن أحد مستشاري «نتنياهو» طلب من رئيس «الشاباك» استخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات، وهو ما رفضه الأخير.