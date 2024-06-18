«البنتاجون»: نركز على على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
كتب:
شريف سليمان
10:05 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
وزارة الدفاع الأمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أنها مستمرة في التركيز على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضافت: نتخذ نهجا متنوعا في إدخال المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا، كما نركز على دعم الطيران الأوكراني وتوفير ما يحتاجونه في هذا الصدد، إلى جانب تدريب الطيارين الأوكرانيين.
وتابعت: «من المهم أن يشارك كل أعضاء الناتو في الإنفاق الدفاعي للحلف».