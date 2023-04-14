الكرملين: تسريبات «بنتاجون» أمر يخص الاستخبارات الأمريكية وعلينا تحليلها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «كرملين» دميتري بيسكوف، أن موضوع التسريبات الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، من شأن واهتمامات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ومهمة موسكو هي تحليلها ودراستها.

اختصاص الاستخبارات الخاصة

وقال بيسكوف - وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية - إن دراسة مثل هذه البيانات من اختصاص الاستخبارات الخاصة، إذ أننا اطلعنا على جميع التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع».

وأضاف أنه بشأن الشخص الذي نظم تسريب الوثائق، فهو مصدر اهتمام وقلق لـ الاستخبارات الأمريكية الخاصة وما يهمنا هو تحليل هذه البيانات، وبالأحرى التشكيك في مصداقيتها وصحتها، ولكن يجب دراستها بعناية.

وزارة الدفاع الأمريكية

كان البنتاجون قد أعلن أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة، وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبها به.