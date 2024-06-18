تحقيق استقصائي يكشف تسليم شركة فرنسية معدات عسكرية لإسرائيل

نشر موقع «ديسكلوز» الفرنسي، تحقيقا استقصائيا كشف فيه عن وثائق سرية، أظهرت قيام شركة فرنسية بتزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة خاصة بالطائرات المسيرة، ويزعم الموقع الفرنسي، أنّ هذه الأسلحة استُخدمت في قصف الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتبين من تحقيق الموقع الفرنسي، أن الشركة سلمت إسرائيل المعدات خلال العام الجاري 2024، وأن الأسلحة تتنوع ما بين أجهزة تم تصميمها للطائرات المسيرة، وهي من النوع الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته ضد قطاع غزة.

الدفاع الفرنسية في وقت سابق: الأسلحة الفرنسية معدات دفاعية فقط

كانت وزارة الدفاع الفرنسية، قالت في وقت سابق، إن الأسلحة الفرنسية المُرسلة إلى إسرائيل تتعلق فقط بمعدات عسكرية دفاعية، تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القبة الحديدية.

الشركة تدافع عن نفسها

لكن الشركة دافعت عن نفسها، قائلة إنّ المعدات لا تُمكن إسرائيل من تشغيل منظومة عسكرية فتاكة، بينما، لم تعلق وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن على تحقيق «ديسكلوز».