محاولات لتعديل الدستور الأمريكي لمواجهة العنف المسلح

مع قيام المحاكم الأمريكية بإلغاء تشريعات سلامة الأسلحة وتوسيع الولايات لحقوق حمل الأسلحة، بذل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، جهدا غير مسبوق للحد من العنف المسلح منذ العام الماضي الذي أسفر عن 43 ألف قتيل عن طريق إجراء تعديل دستوري جديد وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

محاولات لتعديل الدستور الأمريكي

كانت ثقافة السلاح الوطنية الراسخة والانقسامات السياسية في الولايات المتحدة عائقا أمام وضع سياسات فيدرالية خاصة لمعالجة العنف المسلح المتفشي في الولايات المتحدة الأمريكية.

في محاولة لعلاج تلك أزمة العنف المتفشية في أمريكا، قام جافين نيوسوم بالإعلان عن خطته لتمرير التعديل الثامن والعشرين على الدستورالأمريكي الذي يهدف إلى إجراءات السلامة حول حيازة السلاح التي يدعمها معظم الأمريكيين، ولكن لم يقرها الكونجرس والجمهوريون في بعض الولايات.

خطة نيوسوم للحد من العنف المسلح

ويتضمن الاقتراح الذي قدمه «نيوسوم» رفع السن الفيدرالي لحيازة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وحظر الأسلحة الهجومية، وفترة انتظار بين شراء السلاح وتسليمه يتم فيها إجراء فحص شامل لخلفية المشتري.

وقامت لجنة العمل السياسي التابعة لنيوسوم «الحملة من أجل الديمقراطية»، منذ تقديم خطته لتعديل السدتور الأمريكي بملء وسائل التواصل الاجتماعي بإعلانات تطلب من الناس في جميع أنحاء البلاد الانضمام إلى جهوده.

ويهدف «نيوسوم» أيضًا إلى جمع ما لا يقل عن 10000 متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين يمكنهم دفع المشرعين في ولايتهم إلى إصدار قرارات للدعوة إلى عقد مؤتمر دستوري.

لكن الطبيعة بعيدة المدى لاقتراحه تعرضت لانتقادات من قِبَل اليسار واليمين باعتبارها مجرد محاولة لتعزيز أوراق اعتماده قبل خوض انتخابات الرئاسة في المستقبل لا سيما وأنه يتم اعتباره كنجم صاعد في الحياة السياسة الأمريكية بين الأوساط الديموقراطية وذلك بحسب ما نشرته نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.