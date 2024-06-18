البيت الأبيض في حيرة من هجوم نتنياهو: لا نعرف ما يتحدث عنه

رد البيت الأبيض على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي زعم فيها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحجب الأسلحة لإسرائيل قائلًا: «حقًا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه».

وأبدى البيت الأبيض استغرابه من تصريحات بنيامين نتنياهو، التي أطلقها في فيديو باللغة الإنجليزية بثته وسائل إعلام عبرية، ووجه «نتنياهو» واحدة من أشد انتقاداته العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي «بايدن» منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

تصريحات «نتنياهو» وصفقة أسلحة في طريقها لإسرائيل

وتأتي تصريحات «نتنياهو» على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تمنع سوى شحنة أسلحة واحدة منذ الحرب على غزة، كما وفرت لإسرائيل أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

تعليق شحنة أسلحة واحدة

وقد تم تعليق شحنة واحدة فقط في شهر مايو الماضي للإشارة إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن العملية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تضمنت 3500 قنبلة للطائرات المقاتلة، العديد منها قنابل زنة 2000 رطل.

وتأتي انتقادات بنيامين نتنياهو في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إمكانية رفع الحظر عن شحنة القنابل التي تزن 2000 رطل، ويقول مسؤولون أمريكيون إنه سيكون من الأسهل إطلاق سراح الشحنة المعلقة بمجرد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، بحسب «أكسيوس».