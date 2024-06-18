نتنياهو يهاجم بايدن بسبب صفقة الأسلحة

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية وانتقد إدارة جو بايدن، بسبب القيود المفروضة على الأسلحة الممنوحة لإسرائيل بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تعهد برفع القيود المفروضة على إسرائيل فيما يتعلق بصفقات الأسلحة.

قال «نتنياهو» خلال فيديو باللغة الإنجليزية بثته وسائل إعلام عبرية، إنه خلال زيارة «بلينكن» الأخيرة لإسرائيل منذ أيام، أكد له تقدير تل أبيب للدعم الذي تتلقاه من واشنطن منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مضيفًا: «لكنني قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل».

نتنياهو: أعطونا الأدوات وسوف نقوم بالمهمة

وأوضح «نتنياهو» أيضًا، أن أمريكا يجب عليها أن تعطيهم الأدوات لتحقيق الانتصار: «خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة، أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة، وأنا أقول أعطونا الأدوات وسوف ننجز المهمة».

بيلد الألمانية: انقلاب الوضع بشأن الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

ويعد هجوم بنيامين نتنياهو على الإدارة الأمريكية بشأن صفقات الأسلحة هو الأول منذ الحرب، بسبب انقلاب الوضع بشأن الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، والتي أوقفتها خلال الحرب المستمرة منذ 8 أشهر، بحسب تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية.

ووفقًا لموقع «والا» العبري، قال مسؤولون أميركيون كبار، إنهم فوجئوا بهجوم «نتنياهو»، لأنه جاء في وقت تتفاوض فيه إسرائيل والولايات المتحدة لإيجاد حل لأزمة الأسلحة، وأضاف المسؤولون أنه سيكون من الأسهل بكثير إطلاق سراح شحنة الأسلحة بمجرد انتهاء إسرائيل من العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

صفقة جديدة من أمريكا

وبعد حديث «نتنياهو» مع أنتوني بلينكن، أشارت التقارير إلى صفقة أسلحة أمريكية جديدة تستعد واشنطن لتقديمها إلى إسرائيل، تُقدر بملايين الدولارات.