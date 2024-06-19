3 أسباب تجعل الموجة الحارة القادمة على أمريكا الأخطر منذ سنوات

تضرب موجة من الطقس الحار أجزاءً عدة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تتعرض ولايات للتهديد بسبب الحرائق والرياح الساخنة، في وقت يعاني فيه الأمريكيون من خطر صحي كبير بسببب أول موجة حارة تضرب أمريكا.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، هناك 3 أسباب تجعل الموجة الحارة في أمريكا الأخطر منذ سنوات طويلة.

3 أسباب تجعل الموجة الحارة في أمريكا خطيرة للغاية

- التوقيت.. فالموجة الحارة التي تضرب الولايات المتحدة نادرة الحدوث في هذا الوقت من العام.

- أول موجة حر شديدة هذا الموسم، وهذا يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأمريكيون ولا يستطيعون التكيف مع الحر المفاجئ والتي تؤثر بشكل كبير على الصغار وكبار السن، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

- وأخيرًا المدة، فمن المُرجح أن تؤدي موجة الحر طويلة الأمد إلى حدوث أعطال في البنية التحتية، من انقطاع التيار الكهربائي وغيرها، كما ستؤدي الحرارة الشديدة إلى تقليل العمل في الهواء الطلق وتعطيل شبكات النقل، وخاصة السكك الحديدية والمطارات.

أضرار تسببها موجات الحر الطويلة

وأظهرت العديد من الدراسات، أن موجات الحر الطويلة تؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية التي يتعرض لها البشر، ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، فالرياح الساخنة الخفيفة خلال الموجة الحارة، سيزيد من خطر الموجة على الأمريكيين.