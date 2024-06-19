كيف عزز الإخوان انتشار «زواج القاصرات»؟.. كريمة الحفناوي تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نواب الإخوان كانوا يتحدثون حول أمور غريبة للغاية بالنسبة للدين والعادات والتقاليد المصرية، منها السماح بزواج الفتيات الصغار بشكل طبيعي، الأمر الذي حاربته المرأة لسنوات عدة، بالإضافة إلى الحديث عن أن المرأة للإنجاب فقط، ولا يجب السماح لها بالعمل».

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: «كل ما حصلت عليه المرأة من حقوق تم انتزاعها خلال فترة حكم الإخوان للدولة المصرية، الأمر الذي جعلنا نتحرك بشكل أساسي أمام مجلس الشعب، وطالبنا حينها بلجنة استماع في البرلمان، وكانت تشاركنا كل المصريات والجمعيات الحقوقية للنساء، والسيدات داخل الأحزاب السياسية، وكان ذلك بهدف عدم الرجوع للوراء بشأن قضايا المرأة وحقوقها».

وتابعت: بعد الانتخابات الرئاسية في 2012، كان هناك لجنة للدستور، والتي من المفترض أن تختار 100 شخصية لوضع الدستور في عهد الإخوان، وفوجئنا حينها أنه لا توجد فيها أي سيدة مصرية، وخرجنا حينها بشعار «التأسيسة.. الستات 50%»، وكانت الراحلة فتحية العسال هي من جمعتنا لتأسيس الجبهة الوطنية للنساء، والتي تم تأسيسها أيام حكم الإخوان للدفاع عن الوطن.