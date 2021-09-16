كريمة الحفناوي: سعيدة بالمشاركة في «حياة كريمة» فى صعيد مصر

يستضيف البرنامج الإذاعي «ماقيل في مقال»، الذي يقدمه الإعلامي ياسر زكي، الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء، وذلك على البرنامج الثقافي بالإذاعة، على موجة F M.

ومن المقرر أن تتحدث كريمة الحفناوي عن الثقافة في صعيد مصر، والورش الفنية المختلفة، وأهمها «السيكودراما»، وأهمية نشر ثقافة التنوير والإبداع، بعد مشاركتها في برنامج وزارة الثقافة، في العديد من الفعاليات التي نظمتها قصور الثقافة بقرى محافظة أسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي نفذت فعالياتها في أغسطس الماضي.

كريمة الحفناوي تعبر عن سعادتها بالمشاركة في «حياة كريمة»

وأعربت الدكتورة كريمة الحفناوي، في تصريح لـ«الوطن»، عن سعادتها بالمشاركة مؤخرا في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال التعاون مع إدارة ثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة أسيوط، موضحة: «أدرت لقاءات توعوية للمرأة الريفية تحت عنوان (الصحة العامة وسلوكيات الآداب العامة للمرأة) بقرى ساحل سليم بأسيوط».

وأكدت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، عن إعجابها بتطوير القرى، ومشروعات تنمية المجتمع، مشددة على أهمية دور الثقافة في بناء الإنسان، باعتبار أن التعليم والثقافة لابد أن يكون لهما أولوية لبناء وعي الإنسان والمجتمع.

كريمة الحفناوي تشيد بالفعاليات التي قدمت في ساحل سليم

وأشادت كريمة الحفناوي بالفعاليات التي قدمت على مدار شهر أغسطس الماضي، في قرى ساحل سليم، ومنها ورشة السيكودراما، التي استمرت على مدى شهر في تدريب عددا من أطفال وشباب وشابات الموهوبين الذين لم تطأ قدمهم المسرح من قبل، مشيرة إلى أنه جرى تقديم عرضًا مسرحيًا يجمع بين الرقص والغناء والتمثيل، تحت عنوان «مصر التى نريدها»، كنتاج عرض ورشة التدريب.

يشار إلى الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، شهدا حفل ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية، المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، وذلك في 29 أغسطس الماضي.