رئيس كتلة الحوار: الإخوان لا يفهمون معنى الوطن أو هويته

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنّ الإخوان لا يفهمون معنى الوطن ولا يدركون هويته، ويسعون لمحو أي هوية تخالف هويتهم، فالجماعة وطنهم في فكرهم المنغلق، وهو ما ظهر في سنة وجودهم تحت قبة البرلمان والرئاسة، وكانت محاولتهم واضحة جدًا.

وأضاف «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مخطط أخونة الدولة حال نجاحه، كانت ستكون دولة تحكمها جماعة منغلقة على نفسها وتعمل لصالحها وتتحدى البقية، فضلا عن النزاعات الكثيرة داخل الهيئات والوزراء، وكذلك كانت ستكون هناك خطورة كبيرة إذا توغلوا إلى الوزارات السيادية.

مخاطر أخونة الدولة

وأشار رئيس كتلة الحوار، إلى أنّ محاولات الجماعة لأخونة الدولة كانت ستجعل الدولة دينية فاشية مغلقة على جماعة، حيث سعوا لانغلاق الدولة عليهم بكل مغانمها وثمارها لتصب في مصلحتهم فقط، وهو ما كان واضح جدًا في حكمهم من خلال تمكين كوادر الجماعة في شتى المناحي والمجالات وقد تكون بداية من رئاسة الجمهورية والوزارات والهيئات والشركات والقطاع الخاص.