عاجل.. لجنة الحكام تكشف مفاجأة بشأن إلغاء هدف زيزو أمام المصري

كشف مصدر داخل لجنة الحكم الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مدى صحة قرار أحمد الغندور، حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بإلغاء هدف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، في اللقطة الذي شهدت جدلا كبيرا، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين، ضمن مواجهات دوري nile، وشهد خسارة «الأبيض» بثنائية مقابل هدف.

لجنة الحكام: كان يجب إعادة ركلة الجزاء

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار الحكم أحمد الغندور، بعدم احتساب هدف للزمالك، صحيح، لاسيما أن الكرة لم تتجاوز بكامل استدارتها خط المرمى، لكن كان يجب إعادة ركلة الجزاء، خاصة أن لاعب المصري دخل منطفة الجزاء قبل تسديد زيزو لركة الجزاء».

وشدد على أن «لجنة الحكام لن ترد على بيان نادي الزمالك، بشأن طلبه التحقيق مع طاقم حكام مباراة الأمس»، مؤكدا أنه حال وجود أخطاء في المباريات يجري معاقبة الحكام، دون الإعلان رسميا.