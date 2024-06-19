أغلى من الياقوت.. كيف تحدث أحمد مكي عن علاقته بابنه الوحيد؟

ارتبطت الجماهير به وبظهوره المميز على الشاشة، اشتهر بأدواره المتنوعة وإن غلب عليها الطابع الكوميدي، وإلى جانب نجاحه المهني وتحديدا في مسلسل الكبير أوي، فإننا نسلط الضوء على الجانب الأبوي للفنان أحمد مكي وعلاقته بابنه تزامنا مع عيد ميلاده اليوم.

الفنان أحمد مكي

وُلد الفنان أحمد مكي عام 1980، في غرب الجزائر، وعاش معظم عمره في القاهرة، لوالدته المصرية، وتخرج في معهد السينما، وبدأ مسيرته الفنية عام 2001، بالمشاركة في عديد من الأعمال، وبدأت تميمة الحظ معه عام 2008، في أول بطولة مطلقة من خلال فيلم «إتش دبور»، واشتهر بكثير من الأدوار التي جعلت له طابع مميز في قلوب الجماهير.

أحمد مكي وابنه

تمتع الفنان أحمد مكي بشخصية الأب الحنون الحكيم، فتجمعه بابنه علاقة خاصة، يظهر ملامحها في كل مرة يتحدث فيها مكي عن ابنه، وهو ما حكى عنه ببرنامج «معكم منى الشاذلي»: «حالة خاصة بتجمعني بابني أنا بحبه وهو اللي خلاني مكي اللي كل الناس بتحبه»، ليتابع «مكي بشكله الحالي».

ليتحدث بإحساس كل أب مؤكدًا على حبه الشديد له: «أول ما شوفته الدنيا كلها مساعتنيش، حسيت أن في حاجة خلتني أحن وأطيب، فعلًا هو هدية ربنا ليا، وأنا بخاف عليه جدًا، لأنه كل حياتي وبحس من أول يوم إني عاوز أعمله كل حاجة».

أحمد مكي الأب

«بفضل ادعي ربنا أربيه على القوام السليم»، ليعبر مكي أن ابنه عنده «أغلي من الياقوت»، معبرًا عن حبه له: «خد مني معظم صفاتي، فحسيت أني لازم أسيب بصمة ليه، وعملت الأغنية مخصوص ليه، ووجهت له من خلالها رسايل لكل أب، وإن أهم حاجة الأهالي يربوا ولادهم على إن كلمة الحق سيف عليهم ويتق ربنا».

«أتغيرت كليًا بعده، ربنا يحميه ويصونه، بدعي له دايمًا، وحضنه ليا أعظم شيء في الدنيا»، بهذه الكلمات واصل أحمد مكي حديثه عن ابنه: «أنا منفصل عن والدته من 5 سنوات، لكن ملوش دعوة بعلاقتي بيه أبدًا، بالعكس أنا واخد بالي من حاجات كتير عشان أحافظ على نفسيته».