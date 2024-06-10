فنانون حجزوا مقاعدهم في دراما رمضان 2025.. أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا

بدأ الاستعداد للسباق الرمضاني المقبل لعام 2025، من خلال إعلان عدد كبير من الفنانين مشاركتهم في أعمال خلاله، وبالفعل تم الاتفاق على تفاصيل الأعمال التي سيجري تقديمها.

فنانون حجزوا مقاعدهم في دراما رمضان 2025

وكان من بين الفنانين الذين حجزوا مقاعدهم في السباق الرمضاني المقبل الفنان أحمد مكي الذي سيقدم عملا دراميا مختلفا، بعد النجاح الذي حققه من خلال أجزاء مسلسل الكبير أوي، وسيتعاون من خلاله مع المؤلف هاني سرحان وشركة سينرجي.

الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت أيضا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، من خلال مشاركة جمهورها بصورة توقيعها للعقد مع شركة سينرجي، تقديم مسلسل لرمضان 2025.

هنا الزاهد تخوض البطولة لأول مرة

وانضمت اليهم الفنانة هنا الزاهد التى ستخوض البطولة للمرة الأولى فى السباق الرمضاني، من خلال عمل يجمعها بشركة ميديا هب وبالفعل تم الإعلان عن الأمر .

وكذلك الفنان أحمد العوضي الذي حجز مكانه أيضا فى السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الذي حققه فى السباق الرمضاني لهذا العام 2024، ويتعاون مع المؤلف محمود حمدان وشركة سينرجي.