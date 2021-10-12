ظهور نادر لوالدة الفنان أحمد مكي.. نفس صوت ابنها

حرصت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي على تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظهور نادر واستثنائي لها، إذ إنها بعيدة عن الأضواء وكذلك الإعلام غالبية الوقت.

ونشرت إيناس مكي صورة تجمعها مع والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة عليها بقولها: «أمي حبيبتي.. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا غالية»، إذ تعتبرها بمثابة الأم والابن في آنٍ واحد.

والدة أحمد مكي: ابني صوته من دماغي ويقول وحدي وحدي

وفي أول ظهور تليفزيوني لها وعلى هامش استضافة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، للفنانة إيناس مكي، مازحت الأخيرة والدتها على الهواء مباشرة وخلال مكالمة هاتفية: «عندها نفس صوتي أنا وأحمد»، إذ تبين أنها صاحبة صوتٍ جهوري.

وكشفت والدة إيناس وأحمد مكي علاقتها بابنها، قائلة: «أحمد بسيبه في حاله، هو شقي طول عمره ومن صغره، هو رأيه من دماغه، وشعاره دايمًا وحدي وحدي، مش بيسمع لحد».

وأشارت والدة أحمد مكي إلى أنّ أبرز الأعمال التي نالت إعجابها، من بين قائمة الأفلام والمسلسلات التي قدّمها، منهم لا تراجع ولا استسلام، وكذلك اتش دبور.

ابن أحمد مكي.. كشف عنه في أغنية أغلى من الياقوت

ويُعتبر الفنان أحمد مكي نادر الظهور على وسائل الإعلام، كما أنه يُفضل إبعاد أسرته عن الأضواء، إلا أنه كشف عن ابنه لأول مرة، والذي يُدعى «أدهم» من خلال أغنية أغلى من الياقوت والتي سبق وأنّ قدمها في سبتمبر لعام 2018، إذ تصدر ابن أحمد مكي، محركات البحث، بالتزامن مع نجاح الأغنية والتي تجاوزت نسبة مشاهداتها 45 مليون مُشاهدة، حيث إنها كانت بمثابة وصية من أب لابنه.