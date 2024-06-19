خبير في العلاقات الدولية: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أنّ الجهود المصرية لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ القضيىة الفلسطينية في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية، وكانت على مدار 8 أشهر، محل أنظار الجميع نظرا لمجهوداتها العظيمة.

الجهود المصرية لم تتوقف منذ بدء العدوان على غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ الجميع جاء إلى مصر تأكيدا على دورها تجاه حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا أنّ المُقاربة المصرية تُمثل الاعتدال والسلام في المنطقة.

مصر وضعت خارطة الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني

وتابع أنّ مصر وضعت خارطة الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يدفع ثمنه الأبرياء من المدنيين والأطفال، مؤكدا أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومصر كانت صمام الأمان واجهضت المخطط الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية.

وأكمل: «وضعت مصر القضية في الطريق الذي يؤدي إلى وقف المخطط الإسرائيلي والعمل على أن العالم كله أصبح يُدرك أهمية الحل السياسي».