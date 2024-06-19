عمرو خليل: الضبابية تسيطر على سيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيتوقف عاجلا أو أجلا، لكن الضبابية لا تزال تسيطر على مشهد سيناريوهات اليوم التالي للحرب، ومصير قطاع غزة.

وأضاف، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أكد خلال كلمته في «مؤتمر المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة» أن السلطة الفلسطينية مستعدة لإدارة قطاع غزة كما تقوم في الضفة الغربية.

وتابع الإعلامي: «السلطة الفلسطينية تقول إن لديها خطة لإنفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات، وتعزيز الاستقرار في غزة، تشمل أيضا إدارة المعابر الحدودية للقطاع».

وواصل: «خلال مؤتمر الأردن عرضت الحكومة الفلسطينية خطتها لمساعدة قطاع غزة وإنعاشه، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي تعتمد على 3 مراحل متتابعة».

وأكمل: «تركز المرحلة الأولى على الحماية، وتوفير السكن للمقيمين، والاستجابة الصحية والتعليمية والبنية التحتية وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المانحة، أما المرحلة الثانية، فسيتم تنفيذها خلال عام، وتناول المساعدة الشاملة عبر الدعم الاقتصادي لسكان قطاع غزة بما في ذلك للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية».

وواصل أبو مازن: «المرحلة الثالثة تركز على مساعدة المؤسسات الإنتاجية في القطاع، وتوفير الخدمات الأساسية للخروج من الأزمة، وإزالة الأنقاض، وترميم البنية التحتية، والخطة الفلسطينية، تبدأ بعد وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، فضلا عن فتح الباب لإقامة الدولة الفلسطينية وتحرير الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وأيا كانت سيناريوهات اليوم التالي للحرب.. لن ينتهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بإنهاء الاحتلال والمفاوضات المباشرة بين الطرفين.. ليعود الاستقرار للمنطقة».