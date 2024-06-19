عمرو خليل: المنظمات الأممية تحذر من الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الأهالي في قطاع غزة، يواجهون الموت ومعاناة لا يمكن أن يقبل بها ضمير، مستشهدا بوصف فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لما يحدث في فلسطين حول المجازر الإسرائيلية.

«حرب صامتة» في الضفة الغربية، هكذا يقول المفوض العام للأونروا فيليب لازريني، حيث تمارس فيها أيضا كل الفظائع والاعتداءات.

وأضاف، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «رغم النزيف اليومي لأرواح الشهداء ودماء الجرحى والمصابين، فضلا عن التدمير والإبادة المتعمدة، فالشواهد والوقائع تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا تنزف كرامته، نضاله وصموده هو أسلوب حياته اليومية في غزة والضفة الغربية والقدس منذ عشرات السنين».

وتابع الإعلامي: «هذا الصمود الأسطوري الذي يخرج كل يوم من تحت الركام ومن بين الأشلاء تؤكده معاني العزة والقوة.. صمود أفسد ويفسد على جيش الاحتلال كل مخططاته الإجرامية، هو صمود تلخصه عبارة واحدة، يرددها كل فلسطيني في كل يوم: لن نترك أرضنا مهما كان الثمن، سنقدم حياتنا لها، ففيها وُلدنا، وعليها سنبقى، وفيها نموت».