«إكسترا نيوز» ترصد مظاهر الاحتفال بالعيد في قنا والقناطر الخيرية (فيديو)

قال محمد محروس مراسل إكسترا نيوز، إنّ نادي قنا الرياضي أحد أهم المقاصد للمواطنين في محافظة قنا خلال الأعياد والمناسبات المختلفة.

وأضاف محروس، خلال تقرير أذاعه برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي بعنوان «بعادات خاصة واحتفالات ذات طابع مختلف أجواء الاحتفال برابع أيام العيد من محافظة قنا».

وأوضح أنّ عيد الأضحى في قنا له طابع مختلف، فالمحافظة الواقعة في جنوب الصعيد لها بعض العادات الخاصة خلال فترة الأعياد، حيث يجتمع أفراد العائلات في الدواوين المختلفة.

وأشار إلى أنّ المواطنين يتوافدون إلى نادي قنا الرياضي بأعداد كبيرة خلال أيام عيد الأضحى لقضاء وقت ممتع، وجرى تجهيز النادي بمظلات وبرجولات خشبية فضلا عن مساحات خضراء كبيرة.

كما رصد أحمد نبيل مراسل قناة إكسترا نيوز، مظاهر الاحتفال برابع أيام العيد في القناطر الخيرية، قائلا: «مساء أمس جاءت الإحصائيات بأنّ عدد زائري القناطر الخيرية بأماكنها المختلفة تخطى حاجز المليون زائر، ويعكس ذلك أن القناطر موروث قديم يتجدد كل عام».

وتابع: «المليون زائر تستطيع القناطر الخيرية أن تحويهم وذلك استنادا إلى نحو 500 من الأفدنة التي تتنوع بين مساحات خضراء وأنشطة وفعاليات، ما جعل الفرصة سانحة أمام الزائرين من الفئات العمرية المختلفة، لزيارة القناطر والاستمتاع بالأجواء».