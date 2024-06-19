«الهلال الأحمر»: حملة «صيف آمن» تهدف إلى نشر الوعي بالإسعافات الأولية في أيام العيد

أكدت آمال إمام، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن حملة «صيف آمن» التي أطلقها الهلال الأحمر تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى، تهدف إلى نشر الوعي بالإسعافات الأولية، والتعامل مع الطقس الحار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية «الأولى المصرية»، إنّ الهلال الأحمر هو جهاز مساعد في أوقات السلم والأزمات، فهو دائمًا ما يضع خطة للأنتشار من خلال متطوعين بكل محافظات الجمهورية، بهدف تقديم خدمات من شأنها الدعم النفسي للفئات التي من الممكن أن يكون لديها مشكلة كالمدنيين في فلسطين.

وأضافت: «وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وبصفتها نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، وجهت قبل العيد بوضع خطة كاملة للطوارئ والتعامل في وسط التجمعات التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المحتفلين باجواء عيد الأضحى، من خلال تواجد متطوعينا في أكثر من 25 محافظة من محافظات الجمهورية».