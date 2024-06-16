الهلال الأحمر المصري يصدر تنبيهات مهمة للحجاج أثناء أداء المناسك

قدّم الهلال الأحمر المصري، عددا من التعليمات المهمة أثناء أداء مناسك الحج، أولها التغذية السلمية، مشدداً على ضرورة تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة وتجنب الأطعمة الملوثة أو غير المطهية جيداً وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة لزيادة الفيتامينات والألياف.

أخذ فترات راحة منتظمة

وشدد الهلال في تقرير له، على ضرورة أخذ فترات راحة منتظمة لتجنب الإجهاد البدني والاستراحة في الظل لتجنب الإجهاد الحراري، مؤكداً ضرورة تناول الزبادي لحماية المعدة وتقوية المناعة وشرب المياه لزيادة ترطيب الجسم والحماية من الجفاف، فضلاً عن تناول الخضروات بشكل مستمر لتجنب مشاكل الهضم وتناول البروتين لزيادة طاقة ونشاط الجسم.

وحث الهلال الأحمر المصري، الحجاج على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وضرورة استشارة الطبيب إذا كان الحاج يعاني من حالات صحية مزمنة.

توضيح البيانات الشخصية

ونصح الهلال الأحمر المصري، بأخذ موسع الشعب الهوائية وارتداء سوار المعصم لتوضيح البيانات الشخصية وطبيعة المرض وذلك بالنسبة لمرضى الربو أثناء فترة الحج والاحتفاظ ببخاخة الربو في الحقيبة الشخصية طوال الوقت مع تجنب الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان.

وشدد، على ضرورة حمل أدوية الطوارئ اللازمة مثل أدوية السكري والضغط والحساسية وحمل مجموعة إسعافات أولية تحتوي على الضمادات والمطهرات.