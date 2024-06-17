«الهلال الأحمر» ينشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات الاحتفال بعيد الأضحى

نشر الهلال الأحمر المصري، فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات المساجد والتجمعات والميادين والمقاصد السياحية، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وأطلق حملة «صيف آمن» لنشر الوعي بالإسعافات الأولية والتعامل مع الطقس الحار، وتابعت غرفة عمليات الطوارئ المركزية، تنفيذ خطة التأمين التي تنفذها فرق الطوارئ بالمحافظات في أثناء العيد.

تجمعات المواطنين بالحدائق

وتابعت مديرة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، غرفة عمليات الهلال الأحمر ونشاط المتطوعين خلال تأمين فاعليات عيد الأضحى وتجمعات المواطنين بالحدائق والميادين العامة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تم التوجيه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد، لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أي مشكلات أولًا بأول.

خدمة الدعم النفسي الاجتماعي

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز مدير المديرية، أنّ متطوعي الهلال الأحمر المصري بالدقهلية، شاركوا في تأمين فعاليات صلاة عيد الأضحى المبارك بمقر مساجد النصر والتوحيد والصديق بالمنصورة وهي من أكبر المساجد إقبالًا من المواطنين خلال صلاة العيد، كما تم تأمين مصلى ساحة نادي المنصورة الرياضي إذ قدموا الإسعافات الأولية لبعض الحالات وبحثوا عن الأطفال الذين ضلوا الوصول إلى آبائهم وسلموهم إليهم.

وأضاف أنهم وزعوا اللعب والهدايا والحلوى على الأطفال، لافتًا إلى أن الهلال قدّم أنشطة وفاعليات وأعمال خيرية وإنسانية متميزة للعمل الخيري والإنساني في جميع المناسبات الاجتماعية والوطنية والدينية.